Chigiana Festival, suonano le viole Il recital di Tabea Zimmermann

Due concerti imperdibili per il Chigiana International Festival & Summer Academy 2023. Domani alle 21.15 a Palazzo Chigi Saracini, la violista tedesca Tabea Zimmermann inaugura la sua presenza alla Chigiana (sarà docente nei corsi di alto perfezionamento estivo) con uno straordinario recital in cui la affiancherà il giovane violista franco-olandese Sào Soulez Larivière, fresco vincitore del Prague Spring Competition, e dal percussionista Antonio Caggiano, Leone d’Argento alla Biennale Musica di Venezia. Il programma abbraccia il repertorio novecentesco per viola, spaziando da Max Reger, con la Suite n. 1 in sol minore op. 131d, a Paul Hindemith, con la Sonata per viola op. 25 n. 1, a György Ligeti, con la Sonata per viola sola, dedicata alla Zimmermann, a George Benjamin, con Viola viola e infine a Luciano Berio, con ‘Sequenza VI’ e ‘Naturale’. Due composizioni che si inseriscono nel contesto dell’ampio focus che il Festival della Chigiana dedica quest’anno al compositore, nel ventennale della scomparsa, pervase "da una teatralità potente – sottolinea il direttore artistico, Nicola Sani – alimentata dal dialogo tra le dimensioni sonore della musica popolare e colta e tra queste e la dimensione visiva".

Sempre a Palazzo Chigi Saracini alle 21.15, martedì sarà la volta del violinista russo Ilya Gringolts iniseme al giovane pianista Anton Gerzenberg, vincitore del Concorso Géza Anda 2021, che eseguiranno la prima assoluta dei ‘Sei nuovi capricci per violino solo e un saluto’ di Salvatore Sciarrino, commissionati dalla Chigiana per il centenario delle attività musicali. Un secondo ciclo che si aggiunge ai ‘Sei Capricci per violino’ composti da Sciarrino nel 1976 ed eseguiti in prima assoluta alla Chigiana da Salvatore Accardo in quello stesso anno. Gringolts e Gerzenberg si sono incontrati per la prima volta lo scorso anno, proprio a Siena, nell’ambito del festival estivo. Oltre a Sciarrino, il programma della serata propone la Sonata n. 34 in la maggiore K 526 Mozart e ‘Fantasia in do maggiore op. 159 D. 934’ di Schubert. A completare il programma, la ‘Sequenza VIII per violino’ di Luciano Berio. Due serate davvero straordinarie con grandi protagonisti della scena internazionale, che tornano a Siena testimoniando il loro profondo legame con la città e la sua accademia musicale.

Riccardo Bruni