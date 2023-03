Chigiana Ensemble con Siena Jazz Battaglia con tanti giovani talenti

In esclusiva per la stagione concertistica Micat in Vertice, al Teatro dei Rozzi stasera arriva il momento di Tabula Rasa, il progetto che riunisce in una formazione di sedici elementi i talenti dell’Accademia Chigiana e del Siena Jazz. Tutte le sfumature dell’improvvisazione, della sperimentazione e dell’esplorazione musicale di contesti nuovi, frutto di intersezioni mai scontate. In occasione del centenario della rassegna proposta dall’accademia musicale senese fondata dal conte Guido Chigi Saracini, uno degli eventi più attesi del cartellone, con il nuovo lavoro di Stefano Battaglia, ideatore e direttore di Tabula Rasa, che si intitola ’Synolon’.

"Con la parola sìnolo dal greco synolon – spiega Battaglia - si indica un intero composto, unito e indivisibile: l’uomo è un sìnolo di ragione e istinto così come ogni organico musicale è la somma di corpi, menti e spiriti delle individualità che lo compongono".

Proprio come il progetto che riunisce le due anime musicali di Siena, radicate in tradizioni e contesti diversi ma animate dalla stessa curiosità di esplorare il contemporaneo. Battaglia è considerato un punto di riferimento nel campo del jazz e dell’improvvisazione, nel quale si esprime già dalla metà degli anni Ottanta. Ha collaborato con i più importanti artisti della scena internazionale, fra cui Konitz, Wheeler, Redman, Oxley, Phillips, Swallow, Rava, Romano, Elgart, Pifarely, Clayton e Favre. Dal 1988 insegna al Siena Jazz e dal 2018 è docente alla della Chigiana. "Il progetto Tabula Rasa – spiegano proprio dall’Accademia – è nato dalla volontà congiunta delle due istituzioni senesi di creare una formazione che riunisse l’esperienza dell’improvvisazione nel campo della musica contemporanea e del jazz, con una attenzione rivolta anche alle altre grandi tradizioni non occidentali.

L’ensemble attivo dal 2019 ha l’obiettivo di unire i saperi, abbattere i confini fra i generi, gli stili, le pratiche consolidate, in un’ottica contemporanea senza negare mai i legami con la tradizione musicale". Il 31 maggio l’ensemble sarà ospite a Ramat Gan, vicino a Tel Aviv, per un concerto all’Istituto Italiano di Cultura. L’inizio del concerto è previsto per le 21, ma sarà introdotto alle 20.30 da una breve guida all’ascolto curata da Nicola Sani, direttore artistico della Chigiana.

Riccardo Bruni