Chigiana Chianti Classico L’omaggio a Berio

Tra musica e vino, si apre la seconda edizione del Chigiana Chianti Classico Experience, una rassegna nella rassegna, un ciclo di sette concerti nelle cantine del Gallo Nero, nell’ambito del Chigiana International Festival & Summer Academy, che quest’anno offre agli spettatori un focus dedicato a Luciano Berio, docente chigiano che per tanti anni è vissuto a Radicondoli. Protagonisti del Chigiana Chianti Classico Experience saranno di nuovo gli studenti dell’accademia senese, che nel corso dell’estate unisce ai corsi di alto perfezionamento anche le esibizione dei giovani talenti che li frequentano e dei loro insegnanti.

Con il Concerto di chitarra e musica da camera, che era in programma ieri sera alla Tenuta Casenuove di Greve in Chianti, si è aperta la programmazione. Prossimi appuntamenti il 21 luglio alle 20.30 alla Rocca delle Macie, a Castellina in Chianti, con il Concerto per quartetto d’archi in collaborazione con Le Dimore del Quartetto. A precedere il concerto, dalle 19 alle 20.30, aperitivo prolongé nel borgo de Le Macìe (prenotazioni a [email protected]). Gli appuntamenti proseguono l’8 agosto a Vallepicciola, Castelnuovo Berardenga, alle 19.30, con il Concerto di oboe nella cantina preceduto da un calice di benvenuto e cena a buffet (prenotazioni a [email protected]).

Il 9 agosto alle 18, a Badia a Coltibuono, Gaiole in Chianti, con il Concerto di violoncello a cui seguirà l’apericena ([email protected]). Il 23 agosto a Felsina, Castelnuovo Berardenga, con il Concerto per ensemble da camera e degustazione vini dell’azienda ([email protected]). Il 24 agosto a Castello La Leccia, Castellina in Chianti, un Concerto di chitarra che si terrà nell’antica cappella del Castello ([email protected]). Il 26 agosto alla Tenuta Mocenni – Bindi Sergardi a Castelnuovo Berardenga, con il Concerto di violoncello accompagnato al pianoforte da Tamami Toda-Schwarz.

R.B.