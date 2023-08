Chiede l'elemosina, poi ruba in cristalleria a Colle

Continuano i furti nei negozi di Colle, questa volta con la scusa della carità. A essere prese di mira, le cristallerie: stavolta è toccato a Loreno Grassini che ha il negozio in via di Spugna, venerdì alle 10.30 circa. A maggio era accaduto invece alla cristalleria Belli, con modalità e persone diverse. "Ero da solo – afferma Grassini – la mia compagna era uscita per una commissione. Stavo lavorando ed ero di spalle, teniamo sempre la porta aperta. Mi sono accorto che era entrato un signore e ho avuto modo di vedere che era proprio vicino al registratore di cassa. Così, ho interrotto il lavoro e mi sono avvicinato per chiedergli cosa desiderasse – spiega il negoziante –. Ha iniziato a chiedermi insistentemente dei soldi per la nipotina, per poter comperare del latte e mi ha anche detto che era stato alla Caritas per i pannolini. Aveva 30 anni, era alto 1,65". Grassini lancia dunque l’allarme: "Negozianti state attenti – avverte – dopo che se ne è andato, ho guardato nel registratore di cassa: erano spariti i soldi, mentre ero nel laboratorio. Lo stesso giorno dopo un’ora e mezzo circa, un uomo più anziano è venuto con la medesima scusa, lo ho mandato via. Ho fatto chiaramente denuncia ai carabinieri".

Lodovico Andreucci