Chiara vive il sogno di Miss Italia a Poggibonsi

La poggibonsese Chiara Helg arrivata terza alla serata finale di Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2023. La prossima sfida sarà domani a Marina di Bibbona. "Miss Italia – afferma – è il concorso per eccellenza. Fin da bambina sognavo di parteciparvi, sto vivendo un sogno. Spero di entrare nel mondo della moda e dello spettacolo, ho fatto un workshop a Cinecittà per avvicinarmi anche al mondo del cinema – continua –. Ho già partecipato ad altri concorsi ottenendo ottimi risultati". Tutto è iniziato per caso alla Notte Gialla di Colle. "Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine e soprattutto la mia famiglia", dice.