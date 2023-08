Chiara Helg in finale Già eletta Miss Miluna

Successi uno dopo l’altro per la poggibonsese Chiara Helg, che nella scorsa notte di venerdì è stata eletta Miss Miluna Toscana, a Gavorrano, e ha così conquistato l’accesso alle semifinali di Miss Italia. "Sono felicissima di aver raggiunto questo traguardo e aver vinto il pass per le pre-finali nazionali con la fascia Miss Miluna Toscana 2023 a Gavorrano – afferma Helg a La Nazione –. Io, comunque, rimango come sempre con i piedi per terra e con il sorriso che mi contraddistingue affronterò la finale regionale del 30 agosto a Castel Fiorentino. Non nego che il mio sogno e la mia ambizione è quella di conquistare la fascia Miss Toscana 2023, come penso tutte le ragazze che partecipano a questo concorso".

Per Chiara Helg Miss Italia è il concorso per eccellenza italiano, quello al quale fin da bambina sognava di partecipare e finalmente ora sta vivendo questo sogno.

"Il mio sogno è quello di entrare nel mondo della moda e dello spettacolo proprio per questo ho fatto un work shop a Cinecittà per avvicinarmi anche al mondo del cinema – continua –. Ho già partecipato ad altri concorsi ottenendo ottimi risultati e al momento faccio servizi fotografici, sfilate di brand e hostess in eventi".

Non finisce qui, però, la voglia di fare di Chiara Helg. "La mia passione – conclude – è il disegno e vorrei entrare nel mondo della moda sia come modella, ma anche come disegnatrice di abiti".

Prosegue così il percorso della Helg e la Valdelsa osserva fino a dove riuscirà ad arrivare.

Lodovico Andreucci