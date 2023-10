Chiappini, ’la fine è il principio’. Un manager artista tra teatro e tele

Le opere di Paolo Chiappini esposte alla Manifattura Tabacchi di Firenze. Il titolo della mostra dedicata all’artista senese, curata da Sergio Tossi su un progetto di allestimento di Luigi Formicola, è ‘La fine è il principio: materiali di scavo tra palco e retropalco ’ e rimarrà visitabile nell’edificio B9 della Manifattura Tabacchi fino al 31 di ottobre. In tutto l’iniziativa è composta da trentadue opere, veri frammenti di esperienze eterogenee, impressi su tele, quinte teatrali, cartoni, manifesti, prestito di materiali.

"Rare volte il titolo di una mostra è così esplicativo dei suoi contenuti – afferma il curatore, Tossi – e, soprattutto, dell’ispirazione che l’ha resa possibile. C’è, immediata, questa idea di circolarità degli eventi, di momenti considerati conclusi che improvvisamente si ripresentano, con le inevitabili mutazioni date dallo scorrere del tempo, ma con pari carica emotiva, quando addirittura non superiore. La prima di queste passioni nasce in gioventù, ovviamente, ed è una fase dirimente. Il teatro".

Tra le opere esposte, infatti, ce n’è una di dieci metri, attorno alla quale è possibile girare per ammirarla nella sua completezza, direttamente ispirata alla quinta teatrale dipinta nel 1972 per una Medea di Euripide portata in scena nei licei romani dalla Compagnia Teatro Sociale.

Senese, contradaiolo dell’Oca, Chiappini si lascia presto adottare da Roma dove nei primi anni Settanta vive a fondo la mitica avanguardia teatrale dell’Off romano e nel 1974 la sua compagnia teatrale viene chiamata al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Torna in Toscana quando la famiglia acquista l’azienda agricola di Poggio Bonelli, a Castelnuovo Berardenga. Seguono anni trascorsi tra le vigne e la cantina, i banchi del consiglio comunale, la passione e la militanza politica, e oltre tre lustri di direzione della Fondazione Sistema Toscana.

Oggi fa parte della deputazione generale della Fondazione Monte dei Paschi e si dedica alle sue antiche passioni. "Attratto da sempre da tutte le espressioni di arte contemporanea – affermano gli organizzatori della mostra che è stata allestita a Firenze – ha iniziato con i fondali e le quinte teatrali, dedicandosi negli anni anche ad opere e quadri per il collezionismo privato, parte dei quali approdano oggi alla Manifattura Tabacchi".

