Chianti, festa fra giovani. Il pm: "Minorenne stuprata dall’amico". Il racconto dei presenti

di Laura Valdesi

SIENA

E’ la sera della finalissima del Festival di Sanremo, il 5 febbraio 2022, che sarà vinto da Mahmood e Blanco con ’Brividi’. Un gruppo di adolescenti si ritrova per mangiare e stare insieme in una cascina nel cuore del Chianti. Ragazzi del luogo ma anche senesi. Qui una 17enne sarebbe stata stuprata dal giovane che aveva messo a disposizione il casale della famiglia e che ora è sotto processo. Questa l’accusa sostenuta ieri dal pm Nicola Marini. La vittima si dileguò all’alba dopo il presunto abuso, facendosi venire a prendere dalla madre. "Era scioccata, tremava – racconta in aula la donna di cui sono state acquisite dal tribunale le sommarie informazioni –, lungo il tragitto non ha parlato. Piangeva. Era in pigiama. Ho chiesto se voleva andare in ospedale ma ha detto di no, era impaurita. Ho fatto quello che mi ha chiesto". Così ribatte alle domande dei difensori del giovane imputato, gli avvocati Francesca Brombin e Cristiana Campoccia che scavano nelle dichiarazioni dei tanti testimoni, tutti giovanissimi, per dimostrare che non c’è stata alcuna violenza quella sera. Durante la quale si era bevuto – birra ma alcuni anche alcolici – e per chi voleva c’era anche la cannabis. Che sarebbe stata messa a disposizione, emerge nel corso dell’udienza, dal giovane senese imputato che adesso ha poco più di 20 anni. E che era ieri in aula.

La denuncia fu presentata una settimana dopo l’accaduto e l’inchiesta condotta dal commissariato di Poggibonsi. Che ha ascoltato i giovani amici presenti a quella serata finita in tribunale. Erano in tanti infatti ieri ad attendere fuori dall’aula al terzo piano, chiamati a raccontare cosa sapevano del presunto stupro della 17enne, assistita dall’avvocato Antonio Cambò insieme alla collega Francesca Rossi. Molti i "non ricordo" che hanno costretto, a più riprese, sia il pm Marini che lo stesso presidente del collegio Fabio Frangini ad intervenire. Il primo rileggendo le sommarie informazioni da loro rilasciate alla polizia nel febbraio 2022 per chiedere conferma di particolari che sembravano essersi sfumati o, in molti casi, venivano riferiti in maniera assai diversa.

"Se aveva bevuto? Sì, ma non so quanto", spiega l’amica che si trovava nella stessa stanza quando sarebbe avvenuta la violenza sessuale. Verso le 2.30-3 avevano deciso di andare a dormire. "Io nel letto sotto, lei in quello sopra nel soppalco", spiega. Riposava profondamente perché non ha udito nulla del rapporto che si è consumato a pochi metri di distanza, come le viene fatto notare. A svegliarla fu a suo dire un altro ragazzo presente alla festa, spiegando che la compagna di scuola era andata via, consegnando un indumento intimo della ragazza. Si scava sulla possibilità che il rapporto fosse in realtà consenziente. "Le chiesi se ci sarebbe stata o no con lui, lei disse ’forse’", riferisce. "Era consenziente o infastidita", interroga l’avvocato Cambò. E il presidente Frangini ricorda "che è esattamente il contrario di ciò che disse alle forze dell’ordine". Non vola una mosca in aula. Come quando si siede sul banco dei testimoni un altro giovane a cui (così raccontò agli investigatori, il pm legge le sue dichiarazioni) l’imputato avrebbe detto di aver fatto sesso con la 17enne e che temeva che avesse preso male quel rapporto. Gli sembrava disperato. Era stato però un altro ragazzo, che conosceva la presunta vittima, ad essere presente al chiarimento avvenuto alla Lizza fra la minorenne e l’accusato. Conferma di aver sentito lei dirgli ’ti rendi conto che mi hai stuprata!. Molto complesso, tanto che interviene anche il presidente Frangini, il passaggio seguente. Agli inquirenti disse di aver udito in tale circostanza l’imputato confermarlo, in aula ci sono stati tentennamenti nel ricordo sottolineati dal collegio. "Possibile che davanti ad una situazione così importante delicata non rammenti più", osserva Frangini. Alle 14.30 termina l’udienza, che riprenderà ad aprile ascoltando altri testimoni.