Chianciano, turismo sostenibile. Gli ospiti che hanno vinto la sfida

di Anna Duchini

"La CAT ha voluto testare uno strumento che ha dimostrato che anche Chianciano può dialogare con il mondo del turismo sostenibile. E’ una sperimentazione che ci restituisce dati ed informazioni di nostro interesse", cosi ha commentato il risultato finale di PlaNet 4 Chianciano Damiano Rocchi, assessore all’ambiente della cittadina termale, "un segnale che apprezziamo perché rappresenta anche un modo di raccontare turisticamente la città con nuovi linguaggi. Una piattaforma digitale, realizzata dalla cooperativa degli albergatori C.A.T. e dalla startup milanese Up2You, società specializzata nella riduzione e compensazione di emissioni aziendali, che ha segnato un’esperienza turistica nuova, accolta da un pubblico giovane.

Chianciano è stata la prima città turistica e termale in Italia ad aver testato il metodo “Planet 4".

I turisti hanno accettato la sfida realizzando e postando foto di azioni virtuose, con al centro la storia e gli scenari chiancianesi; suddivisi in 10 squadre, i partecipanti hanno “combattuto” a suon di azioni ad impatto zero, fra biciclette, acque termali e plastic free: tutto rivolto alla sostenibilità. "PlaNet 4 Chianciano", a cui si accedeva attraverso il sito Vivi Chianciano, è stata aperta dal 21 giugno al 22 settembre ed ha registrato 50 adesioni, i nuovi turisti che hanno popolato la piattaforma. Al termine della sfida i vincitori sono risultati: Gabriele Bellini, Luana Bianchi e Anastasia Pellegrini. "Il percorso verso la sostenibilità è una maratona che si conquista cambiando le proprie abitudini, compiendo dei “piccoli” gesti che responsabilizzano - ci spiega Alessia Rossi responsabile scientifica del progetto – Il progetto “PlaNet 4 Chianciano” ha evidenziato come ormai il turismo ambientale non sia più patrimonio solo di parchi naturali o di ambienti incontaminati: il mercato odierno richiede infatti anche alle cittadine turistiche di dare risposte concrete".