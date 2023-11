Chianciano, Torelli in campo: "Mi candiderò a sindaco. Lista civica progressista"

Mentre negli altri Comuni che andranno al voto nel 2024 in Valdichiana in pochissimi hanno scoperto le carte annunciando la propria candidatura a sindaco, a Chianciano Terme, sicuramente uno dei centri più importanti, le cose stanno andando diversamente. Questa settimana, intervistato da La Nazione, l’attuale sindaco Andrea Marchetti ha dichiarato che non si ricandiderà nel caso diventasse realtà la possibilità di un terzo mandato. Ma intanto c’è chi ha fatto un passo avanti. Dopo quelle di Roberto Esposito e di Nicola Bettollini, ecco che infatti arriva la terza candidatura a primo cittadino: è quella di Grazia Torelli, persona che conosce bene il territorio avendo un trascorso, come si legge nella nota inviata alle redazioni, prima da dirigente nell’Agenzia per il Turismo Chianciano Terme Val di Chiana e poi da funzionario nella pubblica amministrazione. Torelli ha detto di essere "pronta a guidare una lista civica progressista alle elezioni amministrative 2024 a Chianciano Terme". Il suo nome, sentendo i "rumors" delle ultime settimane, era nell’aria, adesso è ufficiale. Si voterà probabilmente il prossimo giugno, la campagna elettorale è di fatto iniziata. "Metto a disposizione la mia esperienza e la mia passione per un progetto che sappia cogliere le opportunità e per tornare ad essere protagonisti e artefici del nostro destino. Le mie parole d’ordine saranno discontinuità, programmazione, innovazione e soprattutto concretezza" ha sottolineato Torelli specificando poi i temi principali "su cui aprire immediatamente un confronto con tutte le forze progressiste di centrosinistra, con le giovani energie della città e con tutti coloro i quali hanno a cuore il futuro di Chianciano Terme" e quindi "riqualificazione urbanistica, riposizionamento economico, accompagnamento del complesso percorso di rilancio delle Terme, sviluppo turistico e culturale, politiche sociali, con particolare attenzione ai soggetti fragili ma anche a giovani, associazioni e famiglie". Torelli ha aggiunto che "da chiancianese, sono convinta che ci siano ancora tutti i margini per garantire un’inversione di tendenza e un futuro stabile al nostro comune. Ho scelto di non rimanere a guardare e di mettere a disposizione dei miei concittadini e del territorio la mia professionalità e il bagaglio di esperienza che ho maturato in tantissimi anni nella pubblica amministrazione". Adesso resta da vedere se anche la lista civica "Puntoeacapo" che ha vinto le ultime due elezioni proporrà un nuovo candidato.

Luca Stefanucci