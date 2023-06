Chianciano Terme celebra il 50° anniversario della morte di J.R.R. Tolkien

Chianciano Terme partecipa alle celebrazioni del 50° dalla morte di Jrr Tolkien con una kermesse culturale di rilevanza nazionale, dedicata al mondo dell’autore inglese. La manifestazione, sotto la direzione scientifica ed artistica di Roberta Tosi, critico d’arte contemporanea e autrice di diverse pubblicazioni e del primo saggio italiano dedicato all’arte di Tolkien, vedrà diversi appuntamenti in diverse aree di Chianciano, a partire dal Parco Fucoli e Acqua Santa fino al centro storico. Musica, arte, racconto e anche un evento che vedrà come ospite d’eccezione Pino Insegno, storico doppiatore di Aragorn, eroe del Signore degli Anelli, impegnato in uno spettacolo di musica e teatro, e al suo fianco Saverio Simonelli, noto volto del giornalismo televisivo nonché saggista, e studioso di Tolkien a sua volta.