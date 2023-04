Chianciano Spogliatoi allo stadio Gara d’appalto con fondi Pnrr

Pubblicata la gara di appalto per la realizzazione degli interventi di rigenerazione dei vecchi spogliatoi dello stadio in ’Centro polifunzionale per Giovani e Famiglie’, per un investimento di circa 760mila euro derivanti da risorse Pnrr. Potranno quindi presto partire i lavori di sostituzione edilizia del fabbricato esistente, i quali oltre che dare risposta sociale andando a definire un punto di aggregazione per giovani, contribuiranno alla riqualificazione puntuale dell’area ma anche del contesto urbano e urbanistico con contestuale mitigazione del degradante impatto visivo. Per la chiusura della procedura di aggiudicazione il termine è previsto per l’ultima decade di aprile, a seguire si procederà con le verifiche di prassi e sottoscrizione del contratto con immediato e contestuale avvio dei lavori (fine maggio) al fine del rispetto dei “mileston” fissati dalle procedure Pnrr.