Chianciano si veste a festa. Tante attrazioni nel centro

Centro storico scintillante e pieno di animazione per questo ponte di festività. Grande successo per la manifestazione promossa da commercianti, Proloco e rete degli imprenditori Terra di Chianciano, che hanno voluto realizzare per questo weekend speciale intrattenimenti altrettanto straordinari. Già nella giornata di ieri, nonostante la nebbia e il freddo pungente, l’iniziativa si è dimostrata attrattiva per i turisti che hanno scelto di trascorrere questa mini vacanza nel nostro territorio. Nella giornata di oggi e domani si replica e ad accompagnare i visitatori ci si aspetta anche un bel sole. I turisti così scoprono il nostro centro storico ed effettuano una vero e proprio circuito fra curiosità e storia.

Come, per esempio, a partire dalla mostra della Playmobil teatro del cantafavole Lalli, per poi visitare il presepe della chiesa della Collegiata e il Christmas Factory con spettacoli e altre sorprese. Un weekend dedicato alla famiglia fino a Villa Simonenschi e al Museo Etrusco, a conferma della rinnovata vivacità del centro di Chianciano. Anche questa sera, poi, sarà possibile immergersi per un bagno di notte alle piscine termali Theia, mentre domani sarà un pomeriggio di teatro con l’apertura del Caos per lo spettacolo ’Una lacrima di vov - quinta parete’.

I locali dell’enogastronomia raccolgono sui social apprezzamenti e recensioni positive, esprimendo con identità menù ricercati e d’eccellenza. Chianciano si sta rafforzando in questo settore che sappiamo essere un traino per il movimento turistico.

Tanti i volontari che sono stati determinanti per la riuscita della manifestazione e le casette in legno, ordinate sotto la torre dell’orologio, hanno attratto tanta curiosità. Ma non sarà un appuntamento sporadico, perché tutto il mese di dicembre raccoglierà tante e belle iniziative funzionali a proporre una Chianciano Paese animata per i turisti.

Anna Duchini