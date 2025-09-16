Chianciano scommette sull’energia pulita

La città guarda al futuro e scommette sull’energia pulita. Stasera alle 21 il Teatro Caos di Viale Dante Alighieri ospiterà un incontro pubblico che segna l’avvio ufficiale del percorso verso la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER). L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale con il supporto di "Energia Condivisa", nasce con un obiettivo chiaro: mettere insieme cittadini, imprese, associazioni e istituzioni per condividere l’energia prodotta da fonti rinnovabili, abbattere i costi delle bollette e contribuire concretamente alla transizione ecologica. Nel programma amministrativo la giunta Torelli è stato più volte sottolineato come la sostenibilità ambientale e l’innovazione siano ormai temi imprescindibili per lo sviluppo della città.

La creazione di una CER rappresenta un passo concreto in questa direzione, con vantaggi che spaziano dal risparmio economico alla riduzione delle emissioni di CO2, fino a un rafforzamento della coesione sociale. Durante la serata interverranno tecnici ed esperti del settore energetico, chiamati a illustrare in modo semplice e diretto come funziona una comunità energetica, quali sono i benefici per chi vi aderisce e quali strumenti normativi e finanziari possono sostenerne la nascita. Sarà anche l’occasione per avviare un percorso partecipativo: verranno infatti raccolte le manifestazioni di interesse da parte di chi desidera entrare a far parte della nuova realtà energetica di Chianciano. L’incontro di stasera non sarà solo un momento informativo, ma anche un’occasione di confronto.

Anna Duchini