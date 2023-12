Chianciano regno del mototurismo. Gli eventi in attesa del raduno 2024

Ci sono tanti modi per scoprire un territorio. Lo si può fare passeggiando in un centro storico, visitando i musei e le cantine o andando alla scoperta dei sapori che contraddistinguono una zona. E poi ci sono quelli che prendono la moto e partono, alla ricerca di paesaggi mozzafiato, di scorci da non dimenticare, in sella con passione e con il cuore per vivere una giornata da passare in compagnia e in amicizia. Il turismo in moto è qualcosa di importante e in Toscana ben conosciuto, Valdichiana e Valdorcia sono mete ambite per un weekend lontano dalle grandi città.

C’è poi una stagione, ricca di eventi, del Mototurismo Fmi (Federazione motociclistica italiana) in grado di coinvolgere tanti appassionati: a Chianciano Terme, sabato 9, è in arrivo la premiazione del Mototurismo dalle 15 al Palamontepaschi. Una grande festa dove si celebreranno i vincitori e un movimento intero. "A Chianciano Terme – spiega Rocco Lopardo, vicepresidente Fmi e coordinatore commissione turistica – festeggiamo tutta l’area mototuristica della federazione, basti pensare che sono oltre mille gli eventi turistici durante l’anno. A Chianciano arriveranno 250300 persone da tutta Italia con oltre 100 premiati, ci sono tante prenotazioni". D’altronde sono i giorni del ponte festivo e un evento del genere può essere salutato come una bella notizia per il territorio. In attesa del grande appuntamento nel 2024: il Rally Fim, l’evento mototuristico conosciuto dagli appassionati di tutto il mondo, con Chianciano sede della manifestazione dal 26 al 28 giugno. Il Rally Fim ogni anno si svolge in un Paese diverso e nel 2024 sarà organizzato dalla Federazione italiana.

"Stimiamo circa 30 nazioni rappresentate – spiega Lopardo – e immaginiamo non meno di 1.2001.300 presenze. Chianciano guarda al motociclismo come un’opportunità e questo è importante". Gli iscritti parteciperanno in rappresentanza del proprio paese per quella che è considerata la coppa del mondo del mototurismo. La Coppa del Rally Fim è attualmente all’interno del Museo civico archeologico delle acque di Chianciano Terme. "Si è creato un bel feeling con la Federazione – spiega il sindaco di Chianciano Terme, Andrea Marchetti – negli anni il Comune ha ospitato tanti eventi legati alle moto e il rally Fim è la punta di diamante di un percorso iniziato tempo fa".