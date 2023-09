Chianciano, nuovo ad per le Terme. Aumento di capitale da 6 milioni

Dopo l’approvazione del concordato, era chiaro che si sarebbe aperta una nuova fase per le Terme di Chianciano. Ora, dopo l’assemblea, sono nero su bianco soprattutto due importanti novità. La prima è la conferma dell’aumento di capitale, annunciato a breve: sarà di sei milioni di euro con l’ingresso di Invitalia con una quota di minoranza e la partecipazine con oltre tre milioni di euro da parte del socio di maggioranza Terme Italia. Avvicendamento poi al vertice dell’azienda: nuovo amministratore delegato è stato nominato Stefano Zaghis, vicepresidente e responsabile sviluppo di Terme Italia, presidente è Massimo Garibaldi, già membro del cda.

"Gli azionisti – si legge nella nota stampa – hanno individuato la necessità di inserire figure professionali ai vertici aziendali, maggiormente vocate allo sviluppo strategico dell’impresa, e in tal senso è stato individuato nel ruolo di amministratore delegato Stefano Zaghis, anche in considerazione di un lungo track record nella gestione di sviluppi aziendali in contesti complessi".

Viene altresì ribadito "un forte ringraziamento ai vertici uscenti, Enrico Caratozzolo e Carlo Alberto Martellozzo, per la dedizione e la serietà con cui hanno portato a termine la fase concordataria.

Così l’amministratore aelegato uscente, Carlo Alberto Martellozzo: "Mi preme esprimere un ringraziamento al personale e ai collaboratori di Terme di Chianciano, che con entusiasmo e impegno mi hanno permesso di arrivare al termine di questa difficile fase aziendale".

L’assemblea ha elogiato l’operato di Martellozzo e Caratozzolo "nel portare in fondo una procedura estremamente complessa, partita circa due anni fa da una società ormai in totale default. Un percorso reso molto più difficile dalla guerra in Ucraina, dalla conseguente crisi energetica, dai contraccolpi pandemici i cui effetti insistono tuttora su diverse fasce di consumo; eventi che hanno pesantemente inciso sui risultati aziendali, senza contare che lo stato amministrativo della società durante tutta la procedura concorsuale non ha consentito di beneficiare delle provvidenze Covid, rendendo più tortuoso il percorso di ristrutturazione".

Poi la richiesta reiterata alla Regione: "Fondamentale adesso è la risoluzione con il socio Regione Toscana delle problematiche legate all’Immobiliare Terme di Chianciano, in liquidazione, una condizione che rende più difficili operazioni di rinnovo del patrimonio immobiliare".