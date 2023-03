Chianciano da vivere Arriva il bando

Il Comune di Chianciano Terme pubblica un bando per ‘Chianciano Terme da Vivere’ e si rivolge e invita associazioni, imprese e liberi professionisti a presentare i loro progetti. Si tratta della quinta edizione della rassegna che sarà in programma dal 1 luglio al 1 ottobre 2023. Il bando intende individuare un progetto in grado di incrementare e differenziare l’offerta culturale, rendere vivi spazi di incontro, contribuire a una cultura della partecipazione della comunità, promuovere e qualificare lo sviluppo turistico, servire da richiamo all’interno di un’offerta di primo piano per coloro che sceglieranno la cittadina come soggiorno delle loro vacanze.

Saranno considerati di particolare interesse eventi culturali e di promozione territoriale, anche legati a itinerari tematici pensati per un’ambientazione esterna. La Commissione valorizzerà la proposta in grado di distinguersi per la qualità degli eventi specificatamente rivolti ai giovani, per la varietà di un programma articolato e potenzialmente attrattivo di un pubblico eterogeneo, per la capacità di rappresentare la comunità e la sua integrazione entro le dinamiche socio-culturali locali, per la pluridisciplinarità degli spunti culturali proposti e per il richiamo delle iniziative sul piano internazionale o nazionale.

Come contributo economico, per l’attuazione degli eventi del programma che sarà selezionato, è previsto il riconoscimento di una cifra entro il 70% della somma complessiva per l’intera attività e non superiore a 40mila euro. "Come amministrazione comunale – dichiara l’assessore alla Cultura, Rossana Giulianelli – attraverso questo bando ci auspichiamo di ricevere valide proposte che possano essere realizzate a Chianciano, per assicurare così nei quattro mesi della rassegna un’offerta culturale adeguata a residenti e visitatori".

Anna Duchini