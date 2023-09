Chianciano, contributidel Comune per affitti

Il Comune di Chianciano Terme garantisce anche quest’anno lo stanziamento di risorse come contributi per il canone di locazione. I cittadini in possesso dei requisiti previsti dal bando possono presentare la domanda per farne richiesta entro il 9 ottobre 2023 (ore 13). Sono aperti i termini del bando per ottenere contributi ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2023. Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso di specifici requisiti di cittadinanza (cioè essere cittadini italiani, europei o muniti di permesso di soggiorno), residenti a Chianciano Terme nell’immobile per il quale si chiede il contributo e titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo corrispondente all’alloggio in cui si ha la residenza, non avere alcun componente del nucleo familiare che sia assegnatario di un’abitazione di Edilizia Residenziale Pubblica.

Al contempo, tra le caratteristiche richieste vi è anche il non essere intestatari dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio ubicato a meno di 50 km dal Comune di Chianciano Terme, di non ricevere altri contributi economici a sostegno della stessa casa. Tutti i requisiti sono elencati con i relativi dettagli nel bando pubblicato sul sito del Comune di Chianciano Terme, da dove si può scaricare anche la modulistica completa. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, un’apposita commissione nominata dal Servizio Sociale comunale procederà alla verifica dell’istruttoria e dunque sarà pubblicata la graduatoria, prima provvisoria e poi definitiva. "L’amministrazione di Chianciano Terme – ha spiegato il sindaco Andrea Marchetti – si mostra ancora una volta vicina alle famiglie a basso reddito riuscendo a finanziare con proprie risorse di bilancio il fondo sociale affitti, confermando così un beneficio consolidato e ormai presente da decenni anche in assenza di altri aiuti".