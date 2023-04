Chianciano, contributi per eventi Il Comune ’sprona’ i commercianti

Al fine di dare impulso alle attività commerciali di Chianciano Terme e incentivare l’attrattività degli spazi cittadini, l’amministrazione comunale ha emanato un avviso pubblico per assegnare un contributo economico a sostegno di un programma di valorizzazione e riqualificazione.

L’iniziativa è rivolta a soggetti privati che presentino entro il 9 maggio un programma di eventi e manifestazioni da realizzare nel periodo compreso tra il 1 giugno 2023 al 31 dicembre 2023.

Sono le attività commerciali in sede fissa e quelle di somministrazioni di alimenti e bevande le realtà al centro dell’avviso pubblico approvato dal Comune di Chianciano Terme, che intende così individuare modalità di gestione innovative del territorio attraverso un programma di iniziative per animare gli spazi cittadini. I commercianti sono invitati a collaborare tra loro, al fine di presentare un programma condiviso, risultato di una strategia meritevole sotto il profilo dell’interesse pubblico.

L’Amministrazione comunale sosterrà pertanto il programma in grado di contribuire all’aggregazione economica e all’attrazione turistica; dovrà essere innovativo e di pubblica utilità, accrescere il prestigio e l’immagine della destinazione turistica. Le proposte potranno avere ad oggetto attività quali eventi o spettacoli di intrattenimento in una o più aree della cittadina termale; iniziative di valorizzazione delle attività commerciali; abbellimento delle vetrine vuote dei locali commerciali chiusi; riqualificazione estetica attraverso alcuni interventi destinati a caratterizzare gli ambienti commerciali e gli spazi collettivi e a rendere così le aree più attraenti.

Per la realizzazione del progetto il Comune riconoscerà un contributo, quantificato in relazione alla richiesta economica e alle risorse complessive disponibili dell’Ente fissate in 20mila euro, che non potrà superare il 60% della somma complessiva prevista per la valorizzazione del progetto proposto.

I soggetti interessati sono invitati a presentare domanda entro e non oltre le ore 13 del 9 maggio. L’avviso completo e la relativa modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Chianciano Terme, nella sezione Servizi Online – Amministrazione Trasparente.