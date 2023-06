Chianciano accoglie il Giro Donne Tutto pronto per la prima tappa

Meno uno al Giro Donne. Una delle più importanti corse a tappe al mondo partirà domani da Chianciano Terme con la cronometro di 4,4 km nel cuore della cittadina termale, che assegnerà la prima maglia rosa.

La partenza è da piazza Italia, poi il tracciato si snoderà per viale della Libertà, viale Di Vittorio, viale Lombardia, viale della Pineta, viale G.Baccelli, il tratto pedonale ’Macerina’, via delle Terme con arrivo in piazza Martiri Perugini dove ci sarà anche la premiazione. Una tappa rapida da specialiste delle prove contro il tempo.

Questi alcuni numeri del Giro Donne edizione 2023: cinque regioni affrontate per un totale di quasi 930 km, spalmati su nove tappe. Al via sono attese 24 squadre, di cui 15 appartenenti alla categoria Uci Women’s World Tour, recentemente si era parlato di 160 atlete in gara in totale.

L’assessore Fabio Nardi a La Nazione aveva stimato circa 600-700 persone tra atlete e staff delle squadre che stasera dormiranno a Chianciano e sicuramente per gli alberghi è una bella notizia. Già da ieri si sono viste le prime cicliste e i team, ormai tutto è pronto per il grande evento a pedali. Oggi, ore 17.15, al Parco Acquasanta, la conferenza stampa dove verranno illustrate in dettaglio tutte le tappe del Giro Donne.

Saranno presenti Roberto Ruini, direttore generale del Giro Donne; Serena Danesi, consigliere federale nazionale Fci con delega al ciclismo femminile; Andrea Marchetti, sindaco di Chianciano Terme; Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana; Giuseppe Rivolta, collaboratore tecnico del Giro Donne e Roberto Poggiani, presidente Anpas Regione Toscana.

Tra le favorite del Giro Donne c’è in primis la fuoriclasse olandese Annemiek Van Vleuten, campionessa uscente ma anche ultima vincitrice del Tour de France femminile e del campionato del mondo. Per lei sarà l’ultimo assalto alla corsa rosa prima di terminare la carriera al termine della stagione.

Tra i big anche la campionessa europea Lorena Wiebes, le italiane Elisa Longo Borghini e Marta Cavalli. Domani ci saranno modifiche per la viabilità con tutte le strade interessate al passaggio delle cicliste che saranno interdette alla circolazione, indicativamente, dalle 10.50 alle 17. La partenza è prevista alle 12.50 con l’ultima atleta ad arrivare al traguardo alle 15.50 circa.

Luca Stefanucci