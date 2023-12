L’Edizione 2023 dei Campionati Italiani Assoluti uomini e donne di pugilato si svolgerà a Chianciano Terme. La manifestazione sportiva, indetta dalla FPI

e organizzata dalla ASD Carrarese E. BertolaBoxing Club Siena in collaborazione con il CR Toscana,

avrà luogo nella cittadina termale dal 9 al 15 dicembre. La Kermesse a cui prenderanno parte 180 uomini e 73

donne vedrà nella cittadina anche gli accompagnatori

ed i familiari degli atleti per questa scadenza di rilevanza nazionale ed il Torneo si svolgerà interamente

presso il Palazzetto

dello Sport di Via Abetone e sarà trasmesso in diretta su un canale dedicato. La Federazione pugilato, seguita da migliaia di appassionati, farà diventare Chianciano la capitale della disciplina in questo lungo ponte dell’immacolata e saranno presenti diverse classi di atleti per età e per peso. Più di 250 atleti che si sfideranno in una delle discipline sportive più antiche.

Anna Duchini