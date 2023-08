"Chiamerò la Lega volley Due partite da spostare"

di Pino Di Blasio

Una telefonata allungava la vita, prima dell’avvento dei cellulari. Ora migliora i rapporti, scaccia le nebbie e i sospetti che si accumulano quando non c’è dialogo, chiarisce i termini dei problemi e sicuramente aiuta a trovare soluzioni. E’ quello che è accaduto ieri pomeriggio tra il sindaco Nicoletta Fabio e il patron dell’Emma Villas Giammarco Bisogno. Dopo settimane di rapporti inesistenti, di attese senza messaggi, una volta ricevuto il documento tecnico aggiuntivo degli ingegneri Zucchelli-Lavacchini, il sindaco ha spiegato a Bisogno le tappe dei lavori al Palasport. L’intenzione ferrea della giunta di fare più in fretta possibile le opere indifferibili per ottenere l’agibilità dell’impianto, puntando anche sull’affidamento diretto. E poi restituire a Emma Villas e Mens Sana basket il palazzetto dello sport per le partite dei rispettivi campionati. Questo ha detto Nicoletta Fabio a Giammarco Bisogno e il presidente dell’Emma Villas ha apprezzato la telefonata del disgelo.

"Sono soddisfatto, ora aspetto il documento ufficiale per avere la certezza dei tempi e muovermi di conseguenza - è il commento di Bisogno in tarda serata -. Mi ha fatto piacere ricevere la telefonata del sindaco Fabio, alla quale ho ribadito il mio pensiero. Non mi piace essere tenuto all’oscuro, in disparte, quando c’è in ballo una questione che mi riguarda in maniera diretta e che incide su un investimento a medio-lungo termine che ho fatto su Siena da anni, con l’Emma Villas".

Prima di affrontare il tema del feeling ritrovato tra la società sportiva e Palazzo Pubblico, meglio risolvere i dettagli tecnici del caso Palasport. "Dovremo programmare gli allenamenti al Cus o in qualche altro impianto - spiega sempre Bisogno - ma non penso ci saranno problemi con le altre società. Quando avremo le carte e i progetti, assieme alla certezza dei tempi sulla disponibilità del Palasport, parlerò con la Lega volley per spostare le prime partite in casa. Il campionato di A2 comincerà il 15 ottobre, con l’Emma Villas che andrà a Ortona. Poi avremo, il 22 e il 29 ottobre due partite casalinghe, per le quali credo dovremo chiedere un rinvio. In modo da ritornare a giocare a Siena il 15 novembre. Dovremo farcela con i tempi previsti".

Tutto è legato alla riconsegna del PalaEstra a fine ottobre e al dialogo da intavolare con le altre società, dal Costone alla Mens Sana, passando per la Virtus, per incastrare le sedute di allenamento delle varie squadre negli impianti a disposizione. Dal PalaOrlandi al Cus non sono tanti i luoghi dove programmare la preparazione delle squadre. Ma un accordo si troverà.

"Al sindaco Fabio ho ribadito i miei legami con Siena, dalla squadra allo store, passando per la casa. Lei mi ha spiegato cosa faranno - conclude Giammarco Bisogno - e la volontà di finire i primi lavori entro ottobre. Troverò una sede per quelle due partite. Ma per me è indispensabile sapere che sono un interlocutore importante per la città. Se devo essere sopportato, preferisco farmi da parte. La telefonata ha spazzato via i miei dubbi".