"Chiamami o pubblico le foto". Aveva creato due profili falsi. Violenza privata: condannato

di Laura Valdesi

SIENA

I social, ancora loro. Croce e delizia dei giovani. Strumento di comunicazione senza il quale non vivono che può diventare un incubo però se qualcuno si lascia prendere la mano. Com’è accaduto ad un 26enne che era stato accusato di stalking nei confronti di un altro ragazzo, all’epoca dei fatti minorenne (risalgono ai primi mesi del 2021) ed è stato condannato ieri dal gup con rito abbreviato. Il pm Elisa Vieri, magistrato arrivato da pochi giorni alla procura di Siena, aveva chiesto la condanna ad otto mesi per l’uomo. Il reato era stato riqualificato e trasformato in violenza privata. Alla fine la pena è stata di un mese e 10 giorni, riconosciute le attenuanti generiche ed una parziale infermità. L’imputato, che era difeso dall’avvocato Gala, dovrà dare un piccolo risarcimento alla parte offesa, assistita da Manfredi Biotti.

Il giovane, avrebbe creato due profili falsi, uno su Facebook e l’altro su Instagram, usando il nome del minorenne. Ed inserendo anche alcune foto del ragazzo che vive nella nostra provincia. Minacciava di pubblicarne ancora e, a suo dire, di tenore ben diverso, se non l’avesse chiamato. Oppure se non avesse accettato un suo dono. Non gli avrebbe dato tregua, tempestandolo di telefonate. Doveva mettersi in contatto con lui, insisteva secondo quanto ricostruito dall’accusa, solo così non avrebbe cercato il padre del ragazzo lasciando intendere chissà quale rivelazione da fare proprio al genitore. E tramite i social network era riuscito ad entrare in contatto con alcuni amici della presunta vittima continuando ad insistere sul possesso di presunti filmati. Anche la sorella del minorenne non era stata risparmiata da quell’assillo. Che ormai da tempo è finito.