Chi stasera va teatro vince un albero

Sette artisti circensi e un prolistrumentista sono i protagonisti dello spettacolo che stasera andrà in scena sul palco dei Rinnovati. Oggi e domani alle 21 e domenica alle 17, il sipario si aprirà su ‘La Galerie’, che segna il ritorno di Machine de Cirque, già conosciuto dal pubblico senese nella passata stagione teatrale. "Con la regia di Olivier Lépine – anticipano dai Teatri di Siena – l’ambientazione iniziale e raffinata da vernissage cede il posto a un mise en scène colorata e irriverente, in cui gli abiti scuri si tingono di sfumature di colore e i flûte di champagne vengono sostituiti da pennelli per dipingere. Lo spettatore assiste così ad una vera trasfigurazione sulla scena, in cui una pennellata di bascula, un acquerello alla barra russa, un collage di giocoleria coreografica sono solo alcuni dei momenti più spettacolari della creazione". Insomma, uno spettacolo da non perdere. Lo stesso direttore artistico della rassegna, l’attore e regista Alessandro Benvenuti, ha sottolineato che "è una grande occasione per Siena, se consideriamo che la compagnia in Italia farà pochissime date di questo nuovo spettacolo".

Sul palco Adam Strom, Antoine Morin, Connor Houlihan, Gaël Della-Valle, Lyne Goulet, Pauline Bonanni, David Trappes e Marie-Michèle Pharand. E stasera, siccome i Teatri di Siena aderiscono alla Giornata nazionale del risparmio energetico ‘M’illumino di meno’, gli spettatori che arriveranno ai Rinnovati avranno anche la possibilità di vincere un premio. Un albero. L’iniziativa rientra infatti all’interno di ‘(im)Patti Chiari’, un percorso sulla sostenibilità in cui è stata attivata una collaborazione con Treedom, la prima piattaforma al mondo che permette di piantare un albero a distanza seguendo il progetto online. Gli spettatori potranno quindi partecipare rispondendo a una domanda che verrà loro posta all’ingresso e, in caso di risposta azzeccata, ‘adottando a distanza’ uno degli alberi che saranno piantati in questa occasione.

La programmazione della stagione teatrale proseguirà poi la settimana prossima (sempre venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 17) con uno degli spettacoli più attesi in cartellone, ovvero ‘Il compleanno’ di Harold Pinter, nella traduzione di Alessandra Serra, per la regia di Peter Stein. Sul palcoscenico saliranno Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci, Fernando Maraghini, Alessandro Sampaoli ed Elisa Scatigno.

Riccardo Bruni