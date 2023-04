Chi si rifugia nella comfort zone senza contatti

"Ehi, ancora con quel cellulare? Vai a giocare, no? Se continui a marcire con quel telefono in mano verrai isolato dai tuoi amici…". "Isolamento”" è una parola molto pesante, isolamento vuol dire: esclusione da rapporti o contatti con l’ambiente circostante. Molti ragazzi tutti i giorni vengono esclusi per lo più a scuola per delle loro caratteristiche che non piacciono; l’isolamento non è sempre causato dagli altri, ma qualche volta siamo proprio noi ad escluderci, preferendo stare da soli oppure avendo amicizie virtuali. Probabilmente se sei della generazione Z starai passando la maggior parte del tuo tempo con il cellulare. Però ricordati che standotene sul telefono non starai mai bene fisicamente come con lo sport.

Lo sport è un passatempo inventato in Cina nel 4000 A.C e da sempre ha avuto una grande importanza; a differenza del telefono, lo sport aiuta anche nelle amicizie, quelle vere. Anche lo sport è un modo per liberarsi dai propri problemi, preoccupazioni o ansia, molto meglio delle amicizie virtuali, anche se spesso ci si sente più protetti a parlare dietro ad uno schermo.

Noi ti diamo un consiglio e concludiamo col dirti che nella vita dobbiamo tutti imparare a trovare una giusta misura, come recita la famosa locuzione latina: ’ in medio stat virtus’.