"Chi non ha 4 anni?. Corra da settembre a dicembre"

Niente cavalli che non hanno compiuto 4 anni. Neppure a Pian delle Fornaci, era stato annunciato. Si deve rispettare l’ordinanza Gemmato. E sarà così anche per il Protocollo equino del Comune. Già comunicata anche questa scelta.

"Non è tanto il problema dell’età quanto – spiega Massimo Milani, che nelle nuove leve non solo crede molto ma investe con i proprietari che gli danno fiducia – del fatto che non c’è la mentalità di tirare avanti i 4 anni. Organizziamo le corse da settembre a novembre, questi mezzosangue devono fare esperienza in qualche modo".

Alla scuderia di Terrensano sono tre i soggetti di 4 anni che possono essere segnati all’Albo e faranno il percorso. "Sono diventati grandi ormai, entro il 10 giugno tutti in regola con l’età". Milani è uno che guarda avanti: "Toccherà mettere uno stallone in casa, per forza. Un progetto che per realizzarlo servono tre anni. A giorni ce ne nascono due, per esempio".

Ma la vera questione, lo ribadisce, è che si deve consentire a chi non compie gli anni in tempo utile di potersi addestrare fra settembre e dicembre. Per non rimanere indietro e buttare via l’annata, come detto anche da molti altri proprietari.

Positivo il giudizio di Milani sulla prima giornata di corse della nuova era di Pian delle Fornaci: "Tutto perfetto ma non è quello che serve a noi. E’ per stare tutti insieme, ci piace. Ma serve una pista ad hoc nel comune di Siena".

La.Valde.