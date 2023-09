Chi di ricorso ferisce, perisce di ricorso

Cristina Belvedere

Due schiaffi in poche ore per il presidente dell’Acr Siena, Emiliano Montanari, che dopo la sentenza del Tar, ieri si è visto sbattere la porta in faccia anche dal Consiglio di Stato, a cui si era rivolto contro l’esclusione della Robur dalla serie C con la richiesta di sospendere l’inizio del campionato di Eccellenza. I giudici hanno fissato al 21 settembre l’udienza in merito al reclamo di Montanari, specificando che non è applicabile alcuna sospensiva. E mentre il Siena Fc scalda i muscoli per ridare un futuro al calcio senese, l’ingegnere romano resta ostaggio di quegli stessi lacciuoli legali con cui voleva imprigionare l’intero settore bianconero. Il tutto, mentre incombe l’istanza di fallimento presentata dal San Miniato...