"Chi ama la Superlega faccia sentire la sua voce"

È il giorno del recupero con Civitanova. È la prima di tre opportunità per sorpassare Taranto e togliersi dall’ultimo posto in classifica. C’è una Superlega da riconquistare, da guadagnarsi recuperando quel punticino di ritardo. Sarà una battaglia fino all’ultimo pallone. Ma il discorso è aperto, un mese e mezzo fa probabilmente nessuno pensava di arrivare a questo punto della stagione ancora in lotta. Il presidente Bisogno indica la strada: "Possiamo vedere ciò che c’è di positivo. Sappiamo tutti quale era il nostro destino qualche settimana fa, complice un girone di andata molto al di sotto delle aspettative – ha sottolineato il patron biancoblù –. Ora questa situazione ad un punto da Taranto e a tre da Padova è sicuramente aperta a più di un finale. In più abbiamo una partita in più da giocare. Rimane il rammarico di queste ultime due partite, contro Modena e contro Taranto, in cui potevamo ottenere qualcosa in più. Quella di sabato contro Taranto era una di quelle occasioni che accadono poche volte e che ti possono cambiare i destini di una stagione sfortunata, di una società e di un progetto sportivo oggetto di tanta dedizione. Quando in estate abbiamo acquisito questo titolo voleva essere il primo mattone per la costruzione di un percorso di crescita e di sviluppo per la pallavolo in Toscana e a Siena. Ora serve avere, soprattutto da parte dei giocatori e dallo staff, una grande uniformità di pensiero. Servirà uno spirito competitivo e battagliero visto il livello delle squadre che dovremmo affrontare. Altrimenti diventerà impresa titanica".

Civitanova stasera, Verona domenica prossima, chiusura a Monza dove quattro anni fa, alla penultima giornata, arrivò la certezza matematica della retrocessione. La cabala non aiuta a pensare positivo, ma si può anche soprassedere: "Dobbiamo andare contro la cabala e la superstizione. Andare a Monza come ultima spiaggia dove si deciderà se rimaniamo dentro o fuori del campionato sarebbe molto faticoso però sono convinto che possiamo fare bene queste due gare in casa. Non credo che Padova e Taranto abbiano più spazio di manovra di noi nel fare punti anche se sono in vantaggio in classifica. Dobbiamo crederci e affrontare le prossime partite con umiltà, semplicità e tanto lavoro. Serve grande convinzione e coraggio, serve una squadra coraggiosa come il recupero di Bonami nel quarto set, quella dovrà essere l’immagine che ispirerà le nostre prossime tre partite".

Stasera prezzi ‘popolari’, per avere più pubblico. Non si poteva recuperare domenica alle 18 (c’è la finale di Coppa Italia in contemporanea, la Lega non ha dato l’assenso), non era opportuno neanche farlo di venerdì o lunedì, giorni in cui ci sarebbe stato meno afflusso sugli spalti. "Vorrei che anche per noi in queste due partite il pubblico possa essere un’arma utile per sostenere nei momenti critici la squadra. Questa è un po’ la prova del nove. Dobbiamo supportare ora la nostra squadra perché questo è il momento in cui chi ama questo progetto deve far sentire la propria voce".

Stefano Salvadori