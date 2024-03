Chessa: "Scontati i sei Palii di stop. Pronto a rientrare"

"Se potessi mi sviterei la spalla", dice Federico Guglielmi, in arte Tamurè, costretto a stare a guardare per via di un piccolo infortunio a seguito del quale indossa il tutore. A montare i cavalli di scuderia in corsa è stato ieri Giovanni Puddu (con Guglielmi nella foto) che lavora con lui. E che li ha fatti brillare perché Dreeher, Ares Elce, Compilation (che era nella batteria con Tale e quale) e Demoni ieri sono arrivati tutti medaglia di bronzo.

A mettersi in evidenza è stato anche Alessio Giannetti, dando la zampata nella corsa con cavalli giovani ma tutti interessanti, la sesta. Era partito bene Carlo Sanna su Diamante grigio che ha dimostrato qualità, giungendo terzo dopo aver tenuto bene la testa. In fondo si è visto il bel motore di Dama Durbecco di Piras, ma a mettere la freccia è stato appunto Giannetti alzando il frustino al cielo. "Un mesetto che ce l’ho Domingo Speed, prima era da Francesco Ticci, con cui collaboro, in allenamento. Me l’hanno portato in scuderia, deve ancora fare esperienza. Ha sbagliato la prima curva però sono contento di lui".

Partenza sprint per Elias Mannucci nella combattuta quinta corsa su Demoniu Fiu che viene battuto in fondo (dopo essere lievemente scivolato nel punto dove più cavalli hanno perso aderenza) dalla rimonta di Venabella con Andrea Chessa. "Lei ha sempre corso davanti, oggi volevo provare di rincorsa. Ero curioso", racconta il fantino. Che scontata la squalifica di 6 Palii adesso può rientrare. "Ci risiamo. Sono stati lunghi però non mi sono mai arreso, sempre presente nelle altre corse. Mi manca ora l’ultimo obiettivo, ossia rientrare a Siena e rimanerci. Sono molto contento, ho tanti contatti. Solo per il Palio in difesa? Non è detto che sia sempre quello, so anche vincere e fare bene. L’importante è rientrare".

La.Valde.