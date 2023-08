Chela e quell’unico Palio senza gloria nella Civetta

Cavalli passati in piazza con la rapidità di un lampo, eppure fermati dalla nostra storia. La cavalla Chela corre il suo unico palio per l’Assunta del 1984, segnata da Massimo Baini. A dire il vero questo soggetto, classe 1976, si era già presentata per il 2 luglio dello stesso anno ma, attraverso il giudizio dei dieci capitani, non era rientrata nel lotto dei dieci. Ed eccoci alla carriera che ha un preludio non certo incoraggiante: va in sorte alla Civetta che l’affida a Spillo e già mette in difficoltà il solido mestiere di Camillo Pinelli visto che alla terza prova va a sbattere contro il canape in modo piuttosto violento. Ma arriviamo al Palio: Spillo deve dare un occhio alla rivale Leocorno che ha la competitiva accoppiata Brandano-Falchino che a sua volta ha non poche difficoltà a trovarsi lo spazio con un acceso scontro con Truciolo nella Pantera. Alla mossa buona cerca di raggiungere il Leocorno e lo accompagna fino a San Martino, cercando di ostacolarlo. Poi la potenza di Brandano si fa sentire e Chela resta nella scia dei primi senza mai più recuperare. Cavallo che aveva enormi difficoltà di gestione, è restato alla memoria dei contradaioli più per azioni pittoresche che per l’effettiva potenza durante i tre giri di piazza.