Chef stellati d’Italia stasera al ‘Gabbiano’

Secondo appuntamento con i grandi chef stellati d’Italia, questa sera per il progetto ‘Stelle in Tavola’ del ristorante ‘Barbagianni Fine Dining’ di Colle. Protagonista della cena evento sarà Alessandro Rossi, chef del ristorante stellato ‘Gabbiano 3.0’ di Marina di Grosseto, che duetterà con lo chef di casa, Valerio Maceroni, realizzando un menu irripetibile frutto dell’ingegno culinario dei due maestri. Il progetto Stelle in Tavola nasce con l’obiettivo di dare vita ad un connubio di grandi talenti culinari italiani ed accendere i riflettori su Colle come centro di eccellenza in cucina.