Checchino, il fantino che vinceva con la pioggia

Chissà se il ricordo, soprattutto nella Torre, di un fantino di altri secoli è arrivato fino ad oggi. Parliamo di uno dei protagonisti della metà del Settecento, Francesco Manganelli detto Checchino. Possiamo dire che è riuscito a vincere sei carriere nell’arco di tempo che va dal 1748 al 1764. Cosa quindi non di poco conto. Nato nella nostra città nel 1724, ha avuto come Contrada di riferimento la Torre, dove ha corso varie volte e dove ha vinto ben tre Palii, nel 1752 e poi nel 1762 e 1764. Prima vittoria nell’agosto del 1750 per la Selva. Si può dire che è stato il fantino che sapeva vincere con la pioggia: lo seppe fare il 17 agosto 1752 nella Torre, con il fondamentale aiuto della Pantera che aveva fermato la corsa vincente dell’Aquila, e soprattutto il 2 luglio 1764 quando, raccontano le cronache del tempo, i cavalli scattarono sotto una pioggia torrenziale tanto che tutti si fermarono eccetto quello della Pantera guidato da Checchino che andò a vincere, facendo i tre giri quasi al passo.

Anno fortunato il 1764 per lui: si aggiudica anche la carriera dell’Assunta con i colori della Torre. Francesco Manganelli è scomparso a Siena nel settembre del 1780.

Massimo Biliorsi