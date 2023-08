Che tempo che Fazio Pienone sotto la pioggia alla sua prima uscita dopo l’addio alla Rai

"Ornella Vanoni sarà ospite fissa al tavolo di ’Che tempo che fa’. Mi ha chiesto cosa deve fare e le ho risposto che può fare ciò che vuole. Ha detto che rivelerà il suo diario segreto. Non voglio immaginare... – ha raccontato uno straordinario Fabio Fazio agli ospiti de La Terrazza di San Casciano dei Bagni – È per il pubblico giovane perché non conta l’età anagrafica ma la sua imprevedibilità la rende davvero capace di tutto".

Un incontro memorabile, dove il conduttore ha poi raccontato aneddoti e curiosità su alcune delle sue interviste e collaborazioni più significative: dal debutto nel 1983 accompagnato dal padre negli studi di ’Pronto Raffaella’, dove incontrando la showgirl in ascensore si sorprese che fosse a colori, abituato com’era a vederla in una tv in biaco e nero, a Michail Gorbaciov che si chiedeva perché in Italia si usassero le bustine di plastica per conservare i grissini. Alla domanda su chi sia la personalità che più gli piacerebbe intervistare, ha risposto senza indugi: Paul McCartney.

All’inizio della serata ha ricordato l’amico Idris Sanneh, scomparso due giorni fa, il tifoso juventino di ’Quelli che il calcio’: "Una persona di grande simpatia, generosità, schiettezza. Nel mondo paludato del calcio arrivò quella trasmissione dove c’era un inviato della Borsa che andava negli stadi, una suora che urlava come una pazza, Idris che era incontenibile: è stata una rivoluzione vera". La serata, per il brutto tempo, si sarebbe dovuta svolgere in teatro ma al suo arrivo il conduttore ha incontrato decine di persone che non riuscivano a entrare per mancanza di posti.

Ha così chiesto di spostare l’evento in piazza della Repubblica dove tutti hanno potuto assistere all’intervista. Il secondo colpo di scena è arrivato a metà serata quando la pioggia si è fatta incessante ma non ha spaventato Fazio che, munito di ombrello, ha continuato a rispondere alla giornalista Federica Damiani. Fazio, appena passato a Canale 9 del gruppo Warner Bros - Discovery Italia, nella sua prima uscita pubblica dopo l’addio alla Rai, ha dichiarato: "Quando hai un contratto d’affitto in scadenza e non ti viene rinnovato, nonostante mesi di trattative che improvvisamente si interrompono, se arriva l’occasione di essere accolti in un’altra casa ospitale si va in quella casa dove ho trovato un ambiente davvero entusiasta".

Fazio ha anche speso parole di apprezzamento per San Casciano dei Bagni e l’accoglienza ricevuta. La mattina, insieme all’amico Carlo Cracco e con le rispettive famiglie, ha partecipato alla visita guidata dal professor Tabolli e dal direttore Emanuele Mariotti, agli scavi del Bagno Grande e che ha definito ‘un’esperienza entusiasmante’. "Credo che questa scoperta cambierà radicalmente il vostro territorio e le vostre vite. Questa è un’operazione culturale gigantesca che unisce il passato al presente e unisce la volontà di ciascuno di voi, comunità di San Casciano".