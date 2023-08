"Che fine ha fatto il Biotecnopolo? Non perdiamo una grande opportunità"

"Non perdiamo una grande opportunità di crescita economica sostenibile per la nostra città": con questa motivazione i consiglieri comunali del Pd di Siena chiedono ’che fine ha fatto il Biotecnopolo?’, incalzando l’amministrazione comunale.

La Fondazione Biotecnopolo fondata da quattro ministeri (Economia, Università, Salute e Sviluppo economico) con il supporto della fondazione Tls, nasce con un finanziamento presente nella Legge di bilancio 2022 di 37 milioni di euro in tre anni (2022 -2024). La Fondazione, che gestirà anche l’hub antipandemico nazionale, avrà poi a disposizione 337 milioni di euro, con varie tranche annuali fino al 2026, che arrivano dal fondo complementare al Pnrr. "L’enorme potenzialità di questo progetto strategico di interesse nazionale - si legge nella nota Pd - è evidente, ma quali sono le modalità con le quali verrà realizzato e quale impatto reale avrà nel territorio? E a che punto sono governo e ministeri con i regolamenti che consentano l’avvio operativo?".

Il gruppo consiliare chiede all’amministrazione comunale che "si attivi nella collaborazione e co-pianificazione con tutti i soggetti preposti affinché il progetto possa nel più breve tempo possibile concretizzarsi. Il compito del Comune dovrebbe essere quello, in questa fase, di organizzare un coordinamento tra le varie istituzioni: il Comune, le parti sociali, le associazioni di categoria, la Provincia anche nel ruolo di coordinamento tra i Comuni contermini coinvolti, con i quali iniziare da subito una pianificazione e una strategia comune di messa a terra e realizzazione di questo ambizioso progetto. La pianificazione urbanistica è sicuramente tra i primi aspetti da considerare: come e dove si materializzerà fisicamente la struttura? Quali sono i volumi che verranno utilizzati e come verrà organizzata la viabilità intorno a questi? Si pensa in qualche modo di recuperare edifici in stato di abbandono o degrado, oppure si prevede di costruire nuove strutture?".