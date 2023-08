Cgil e Cisl: "Riconosciuti i sacrifici Questo è un punto di ripartenza"

"La Fisac Cgil è molto soddisfatta degli accordi raggiunti tra organizzazioni sindacali e banca. Il sindacato aziendale è finalmente riuscito a riportare il confronto sul binario della contrattazione acquisitiva". Così il segretario Fisac di Banca Mps, Federico Di Marcello, che ricorda: "Per troppi anni i lavoratori, nonostante i sacrifici e gli sforzi profusi, non hanno visto la loro professionalità adeguatamente riconosciuta. Il premio aziendale di 500 euro, l’accordo sulla valorizzazione professionale e sugli inquadramenti, nonché il ritorno al processo di promozioni sono il primo passo per il definitivo ritorno a una situazione di normalità". E infine: "Grazie a questi accordi fortemente voluti dal sindacato, da oggi la banca e i lavoratori hanno tutti gli strumenti per guardare al futuro con serenità e per costruire il definitivo rilancio di Mps".

Sulla stessa lunghezza d’onda Alessia Silvestri, First Cisl Mps: "Oggi si è concretizzato un lavoro portato avanti nel corso del tempo. E’ stato un percorso di coerenza, finalizzato a ripristinare istituti tolti ai dipendenti di Mps dalla crisi del 2012 – ha commentato –. Ora, dopo l’esodo accompagnato di 4.125 dipendenti con un accordo degno, si va avanti con il ritorno all’utile e la reintroduzione della contrattazione integrativa di secondo livello".

Silvestri non ha dubbi: "L’azienda è tornata alla normalità, l’erogazione del premio è vincolata alla chiusura del bilancio in utile nel 2023. I dati della semestrale sono confortanti – ha proseguito –, quindi anche le prospettive per il secondo semestre". Poi la specifica: "La firma di questo accordo non è un punto di arrivo, ma è un punto di ripartenza. Rispetto a competitor come Intesa Sanpaolo e Unicredit siamo partiti più cauti, ma oggi abbiamo reintrodotto la contrattazione di secondo livello e ci prepariamo a ricevere gli effetti del contratto nazionale".

Occhi puntati anche sulla crescita professionale interna: "Ci saranno corsi per sviluppare le carriere e inquadrare le mansioni rispetto ai ruoli svolti – è l’annuncio –. Inoltre sul tema assunzioni, a settembre analizzeremo le esigenze quali-quantitative per intervenire nei vari territori. Ringrazio chi ha stretto i denti, ma ora abbiamo delle prospettive".

Cristina Belvedere