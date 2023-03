Cetona Ponte sull’Astrone Si va a senso alternato

Istituzione temporanea di un senso unico alternato regolato da semaforo, nonché del limite massimo di velocità di 30 km, in attesa di eventuali altre indagini, allo scopo di ridurre il carico gravante sulla struttura nel tratto stradale in corrispondenza del ponte sul torrente Astrone tra il Km. 5+150 e il Km. 5+250 circa. E’ quanto stabilito con ordinanza dalla Provincia sulla Sp 321 ’del Polacco’ nel comune di Cetona. Un provvedimento preso in via cautelativa ed ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione stradale, allo scopo di ridurre il carico gravante sulla struttura con il passaggio contemporaneo di mezzi pesanti nelle due direzioni di marcia, oltre che per approfondire ulteriormente gli aspetti relativi ai carichi ammissibili e fino al termine delle ulteriori indagini strutturali da eseguirsi sul ponte. Il provvedimento non avrà ricadute sui trasporti agricoli eccezionali che potranno seguire le consuete procedure per essere autorizzati al passaggio.