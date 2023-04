Cetona Investe due giovani Tolta la patente a una 20enne

Brutta avventura per due giovani giunti dalla capitale per trascorrere probabilmente un periodo di vacanza a Cetona.

La sera di pasquetta, infatti, intorno alle 20.20 sono stati investiti da una macchina che transitava sulla Sp 321, proprio quella che unisce Cetona a Piazze. Al volante c’era una giovanissima che abita nella zona, 20 anni. Per cause che stanno accertando i carabinieri della compagnia di Montepulciano ha travolto i due pedoni: una 21enne ed un ragazzo che era con lei. La giovane è stata portata subito alle Scotte in codice 2 ma non è grave, in codice 1 a Nottola il ragazzo. Sul posto Misericordia di Sarteano e Pubblica di Chiusi. Alla conducente dell’auto, dopo gli accertamenti, è stata tolta la patente.