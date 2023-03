Cesare Bichi Borghesi cala il tris di vittorie

Raccontate ai giovani il vostro illustre passato: siamo nel 2023 ed ecco una figura di spicco del Bruco dell’Ottocento, Cesare Bichi Borghesi. E’ stato Capitano dal 2 luglio 1840 al 16 agosto 1849, nove anni di assoluto prestigio e dove il Bruco a livello di peso strategico in piazza mostrò un valore rilevante. Frutto di questo arco di tempo sono, non certo a caso, ben tre vittorie. Si comincia il 3 luglio 1842, primo tassello di uno storico cappotto, quando al buon cavallo del Riccucci, il Bruco monta il figlio di Bonino che si inserisce alla grande nel duello Oca e Torre, passando primo e vincendo il suo primo Palio. Il 17 agosto, con la carriera rinviata per pioggia, Cesare Bichi Borghesi porta il cappotto in via del Comune, con lo stesso cavallo morello del Riccucci e lo stesso fantino, ormai nel suo periodo d’oro. Parte in testa la Civetta e poi l’Onda fino all’arrivo vittorioso del Bruco. Il trittico si conclude con il 4 luglio 1847 proseguendo il sodalizio con il figlio di Bonino che anche stavolta parte dalle retrovie, recupera sulla Lupa e il Valdimontone. Un binomio micidiale fra un nobile capitano e un fantino di grande talento. Il risultato è ancora oggi nella Sala delle Vittorie di via del Comune.

Massimo Biliorsi