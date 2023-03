Certificato medico, addio controlli. "Presidi contrari, nessun vantaggio"

Oggi la Toscana ha cancellato anche il certificato medico di rientro a scuola

Siena, 13 marzo 2023 – Dopo la pandemia, arriva la beffa: se prima bastava uno starnuto a mandare a casa il bambino e ad innescare il percorso di tamponi e referti, oggi la Toscana cancella anche il certificato medico di rientro a scuola dopo cinque giorni di assenza continuativa. Dall’eccesso di controlli e regole al nulla insomma. Il 23 marzo, a quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale, la nuova norma toscana sarà pienamente operativa.

"Si tratta in pratica di una norma che semplificherà la vita alle famiglie, ma che non crea rischi per la salute pubblica e in classe degli studenti malati" aveva detto giorni fa il presidente della Toscana Eugenio Giani. "Gli interventi di profilassi necessari, in caso di epidemie o malattie diffusive e pericolose, saranno infatti messi in atto indipendentemente dal certificato medico".

A supporto della nuova disposizione la Regione chiamava in causa i medici, secondo i quali "la maggior parte delle malattie infettive si trasmettono già dal periodo di incubazione e, più raramente, durante la convalescenza". E sempre la Toscana aggiungeva: "Anche il mondo della scuola si è espresso favorevolmente". Certo i pediatri gioiranno per la semplificazione che va ad alleviare il loro lavoro burocratico, la scuola invece si dice tutt’altro che favorevole.

"Vien da dire ‘dalla padella alla brace’, ovvero da tutte le limitazioni di prima al rovescio di oggi. Per la scuola la svolta non è positiva" la prima voce delle tante contro l’abolizione toscana è di Marco Mosconi, preside dei licei Poliziani. "Ora bisogna contare esclusivamente sulla responsabilità e collaborazione delle famiglie nel non mandare a scuola i figli se ammalati – prosegue -. Viene a cadere qualsiasi controllo sullo stato di salute dei ragazzi, anche durante il periodo invernale quando ci sono tanti virus in circolazione". "Non sono d’accordo con la disposizione regionale e peraltro non credo le scuole siano state sentite prima di arrivare all’abolizione del certificato, almeno qui a Siena non siamo stati consultati" altra voce contraria è quella di Floriana Buonocore, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Tozzi di Siena.

«La gestione sarà complicata soprattutto nel primo ciclo: i bambini vengono mandati a scuola in qualsiasi condizione e con qualsiasi virus infettivo. Il certificato era garanzia per tutti di controllo. Così non sapremo più nulla sulla circolazione dei tanti virus. Sarà un risparmio di tempo, certo, per i pediatri e anche per noi, non più costretti a star dietro ai certificati, ma ne verrà meno la sicurezza".

"Al di là del covid e dei virus stagionali ci sono diverse malattie infettive da tenere d’occhio, si parla di ritorno del vaiolo ad esempio. Ora la scuola non ne saprà più nulla" incalza Luca Guerranti, preside dell’istituto superiore Caselli di Siena. "Personalmente penso che di una riforma del genere non ne avessimo bisogno. Intanto guardiamo se funziona, poi speriamo bene. Certo – conclude il dirigente scolastico – qualche perplessità e preoccupazione ce l’ho".