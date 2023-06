Cerimonia militare in Camporegio Alle 21 il concerto de "La Ginestra"

Si celebra oggi il 249° Anniversario di fondazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Siena. Che sarà l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno che ha riguardato anche lo spaccio di droga, oltre a quella tradizionale.

La festa si svilupperà con vari passaggi ed eventi per l’intera giornata. S’inizia alle 10 in Camporegio dove si terrà la cerimonia militare alla presenza di tutte le autorità cittadine. Poi il comandante provinciale Giuseppe Marra, alle 12,30, presso la Sala delle Bandiere di viale Curtatone, illustrerà appunto il bilancio operativo dei reparti dipendenti dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2023. Dulcis in fundo, alle 21, all’esterno della Basilica di San Domenico, l’intrattenimento musicale a cura della Banda Sonora ’La Ginestra’ di Poggibonsi.

Nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, la Guardia di Finanza a livello nazionale ha eseguito oltre 1,5 milioni di interventi ispettivi e oltre 99 mila indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno a tutto campo a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Sono stati individuati, sempre a livello nazionale, 8.924 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico), e 45.041 lavoratori in nero o irregolari. Scoperti, inoltre, 1.246 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all’illecita detenzione di capitali oltre confine.