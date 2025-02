Cerimonia al ’PalaOrlandi’ il 29 maggio

La premiazione finale è da sempre una grande festa di classe. Dove ci si ritrova tutti insieme, per divertirsi, scendere sul parquet e ritirare la coppa, il tablet, l’attestato. Insomma, uno dei tantissimi riconoscimenti che anche quest’anno saranno consegnati alle scuole che partecipano a ’Cronisti in classe’.

La data è già stata fissata, con largo anticipo, per consentire alle scuole di poter partecipare tutte e con tutti i ragazzi, prenotando scuolabus e servizi per raggiungere il PalaOrlandi. L’unico ’contenitore’ che risulta sufficientemente ampio e dunque in grado di ospitare gli studenti che il 29 maggio vorranno essere a Siena per la premiazione. Ad accoglierli ci saranno tutti gli sponsor, le istituzioni e i compagni di viaggio che ogni anno diventano sempre più numerosi a conferma della validità educativa di questo progetto che riguarda i futuri cittadini.

Ma ecco le date del girone di andata del Campionato di giornalismo in cui usciranno le pagine: 11, 13, 18, 20, 25 e 27 febbraio, quindi 4,6, 11, 13, 18 marzo. Poi inizierà il girone di ritorno in cui le pagine verranno pubblicate il 20, 21, 25 e 27 marzo, quindi il primo aprile, il 3, 8, 10, 15, 16, 29 e 30 aprile. Sarà questa l’ultima data delle uscite perché poi gli elaborati verranno sottoposti alla commissione che decreterà il podio di ’Cronisti in classe’ e gli sponsor assegneranno i loro riconoscimenti alla scuola che ha interpretato meglio il tema da ciascuno di essi proposto.