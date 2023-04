Cercasi direttore dei musei a Colle Avviso pubblico del Comune "Mettere in rete i poli culturali"

Direttore cercasi. Indetto un avviso pubblico di selezione per la direzione scientifica del Museo Archeologico Ranuccio Bianchi Bandinelli, del Museo San Pietro Civico e Diocesano di Arte Sacra, del Museo del Cristallo, del Parco Archeologico di Dometaia, dell’Umoca e del Percorso del Contemporaneo. A questi si aggiungerà in futuro la Casatorre di Arnolfo di Cambio, recentemente acquisita dal Comune, e il cui progetto di restauro interno e allestimento è attualmente in corso. "Una scelta importante per la cultura e per il turismo nella nostra città – commenta l’assessore alla Cultura, Cristiano Bianchi – Avremo a Colle, per la prima volta, un direttore dei musei. Nel progetto di rilancio di promozione turistica denominato ’In one word... Colle’ i musei sono fondamentali. Il progetto museale intrapreso a Colle è molto ambizioso, perché prevede oltre alla riapertura progressiva dei due musei, Museo del Cristallo quest’anno e poi l’Archeologico, anche Casa Torre di Arnolfo e il piccolo museo di arte contemporanea Umoca. Un percorso, quindi, che vede come ingresso il Museo del Cristallo in Colle Bassa e il San Pietro in Colle Alta. Un cammino culturale con ben cinque musei.

E ancora: "Questa figura dovrà guidare l’amministrazione nella riapertura dei musei e nella messa a sistema di questi poli, fino alla creazione del sistema museale congiunto", conclude Bianchi. L’incarico avrà durata triennale dal 1 luglio per un compenso complessivo di 72.500 euro. La procedura prevede la valutazione sul curriculum, un elaborato progettuale e un colloquio.

