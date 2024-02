Ceramiche e Italo Calvino in mostra

La biblioteca di Sinalunga, che già nel 2022 ha ottenuto dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura il titolo ’Città che legge’ e di recente un contributo importante dal Consiglio regionale della Toscana per il progetto ‘La biblioteca per tutta la vita, per la comunità di Sinalunga’, proprio nell’ambito di quest’ultimo progetto ha organizzato una serie di iniziative rivolte alle scuole e un percorso dedicato a Italo Calvino con un’esposizione di opere in ceramica dell’artista Marina Gigli, dal titolo ’Rifrangenze’ ispirato al romanzo ’Le città invisibili’.

La mostra sarà inaugurata sabato 2 marzo alle 17 alla bi.Bet, punto prestito di Bettolle. L’esposizione e la visita saranno arricchite da letture tratte dal romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’ da parte di Lisa Collodoro e dalle musiche di Lorenzo Mercatelli.

Le letture a voce alta e la musica che accompagneranno l’inaugurazione arricchiscono il progetto ’Rifrangenze’: la lettura ad alta voce è uno strumento che si presta da un lato a favorire la fruizione dell’opera scritta e dall’altro a darle vita attraverso suoni e interpretazioni sempre nuove e cangianti, mentre la musica di queste letture, composizione originale di Lorenzo Mercatelli, ritenta parzialmente l’impresa di Marco Polo nel Milione nonché quella di Italo Calvino nelle sue città, ossia quella di viaggiare tra diverse realtà uditive, al tempo stesso scoprendole e abbandonandosi ad esse. La mostra rimarrà visibile fino al 23 marzo con orario di apertura: mattina mercoledì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12; il pomeriggio, mercoledì e sabato dalle 16 alle 18.