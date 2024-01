Ceommo e Chimera fuori dai giochi

Un colpo di scena dietro l’altro nel primo palio della stagione che si corre a Buti. Non bastava il forfait per un lieve contrattempo della super stella Anda e Bola per i colori di San Francesco con Gavino Sanna. A riservare altre due grosse sorprese sono state le visite veterinarie svoltesi ieri mattina al campo sportivo del paese ai sette cavalli scelti dalle contrade. Al termine sono stati esclusi Ceommo Ramon, il super mezzosangue di Enzo Vannini che aveva vinto l’edizione 2023 per La Croce da cui era stato nuovamente ingaggiato. Esclusa anche Chimera da Clodia su cui puntava Silvano Mulas in San Nicolao. Entrambe le contrade dovranno trovare rapidamente un altro cavallo. Hanno invece superato la visita Dringhijola per San Francesco e Orizzonte da Clodia per Pievania. Così come Diamante Prezioso per San Michele, Beniamino che con Michel Putzu che si candida ad essere protagonista per Ascensione, Kaimano da Clodia che corre in San Rocco. Domani prima batteria alle 14.30