"Centrosinistra o altre ipotesi Il Terzo Polo sceglierà a marzo"

di Orlando Pacchiani

Nei giorni scorsi l’incontro più che interlocutorio con Anna Ferretti ha lasciato in sospeso il destino elettorale del Terzo Polo. Con l’incognita del congresso Pd sullo sfondo, le distanze sembrano ancora notevoli, ma ancora una parola definitiva non è stata messa. "I coordinatori comunali Cava e Masina si stanno muovendo molto bene, hanno incontrato tutti i candidati escluso chi è sostenuto dalla destra" dice Stefano Scaramelli, vicepresidente del consiglio regionale e ai vertici di Italia Viva.

E la situazione attuale qual è?

"Nei prossimi giorni Italia Viva e Azione compiranno tutte le verifiche anche all’interno dei propri organismi. In passato sono già state definite alcune impostazioni di base: il nostro obiettivo è una figura civica con spiccata propensione manageriale e contenuti programmatici forti. Ovviamente la nostra condizione è partecipare con la nostra lista in coalizione, facendo anche da baricentro per le forze civiche".

Con il centrosinistra sarebbe possibile?

"È evidente che in questo momento c’è una distanza oggettiva tra le posizioni del Terzo Polo e la sinistra, una situazione da valutare bene nei prossimi giorni. E sia chiaro che in ballo non ci sono intese su posti e nomine".

Però in Regione avete trovato l’intesa, cosa cambia rispetto a qui?

"Alla base di una sintesi servono rispetto, fiducia reciproca, riconoscimento dei valori altrui. In Regione, non senza fatica, siamo riusciti a trovarla ed è un bene. A livello locale la distanza mi sembra più netta e più difficile da colmare nel breve periodo".

Lei ha detto che con Montomoli non potete dialogare perché è sostenuto dal centrodestra, ma anche Castagnini è sostenuto da parte dell’attuale maggioranza. Cosa cambia?

"Castagnini ha una storia personale riformista, è un manager che ha diretto Sigerico e ha un trascorso importante nel gruppo Monte dei Paschi e nell’àmbito contradaiolo. Credo che la valutazione che spetta ai coordinatori comunali sia sul valore delle persone".

In questo periodo tra Italia Viva e Azione il rapporto a livello nazionale si è complicato, come finirà?

"Sono convinto che nelle prossime settimane si dovrà avviare la costituente del partito unico. Un partito liberaldemocratico con nome e simbolo nuovi, un manifesto dei valori. È un percorso da cui non si prescinde, se si chiuderà prima delle elezioni potremo usare la nuova formula".

Quanti margini di manovra ci sono ancora sulle opzioni per le amministrative?

"Ogni opzione è aperta, non ultima l’ipotesi, affascinante ma da pesare bene, di correre da soli. Le due assemblee prenderanno la decisione entro la fine del mese, a inizio marzo faremo la nostra scelta".