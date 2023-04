"Centrosinistra e centrodestra si equivalgono, noi l’alternativa

"È dimostrato che molte politiche messe in atto dal centrosinistra sono analoghe a quelle del centrodestra, noi cerchiamo di dare risposta ad altre domande". Così Alessandro Bisogni, candidato sindaco di Siena popolare, presentando ieri la lista che, sottolinea, "mette insieme varie realtà della sinistra, partiti, associazioni, liberi cittadini, chiunque si ritrovi in certi valori". Non il Pd, come detto, che per Siena popolare segue altre logiche. "Basta guardare ai temi di questa campagna elettorale, inseguiti non solo dal Pd ma anche dagli altri: Biotecnopolo, infrastrutture, turismo, centro storico... Nessuno che parli di diritti civili, sociali, di periferie, di salute dei cittadini, di terzo settore. Noi rispondiamo davvero a queste richieste".

Tra le quali, osserva Bisogni, anche "l’emergenza abitativa, che è già un problema ma lo sarà sempre di più a causa dell’azzeramento del contributo affitto da parte del governo. Questi sono i temi a noi più cari, gli altri guardano a un’altra parte della popolazione".

Ma considerato il dibattito che negli ultimi giorni si è riacceso sul tema, Siena popolare è una lista civica o una lista politica? "Noi siamo chiaramente di origine politica – afferma Bisogni –, questo dibattito mi fa un po’ sorridere, sembra un modo per smarcarsi da un certo passato di cui qualcuno si vergogna. Non è che tutti si sono improvvisati civici, a volte si usa questa definizione come una maschera, finendo per svilire anche chi crede veramente in questo approccio".