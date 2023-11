"Centrodestra unito sostiene Andrea Pieragnoli per Sindaco di Casole"

Passano poco più di 24 ore dalla ricandidatura di Andrea Pieragnoli a sindaco di Casole, che arriva un appoggio in piena regola da parte del centrodestra, che di fatto starà con lui. L’appoggio più chiaro arriva dal punto di riferimento di Giorgia Meloni nel senese, ovvero l’onorevole di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti, con un post su facebook nel quale lancia un "Forza Andrea". Indubbiamente un rafforzamento non di poco conto per Pieragnoli, perché a Casole al senato alle elezioni del 2022 il centrodestra unito ha sfoggiato un bel 42,7% contro un 30,7% per il centrosinistra. Il centrodestra sosterrà, quindi, il sindaco uscente e darà indicazione di voto per lui. Andrea Pieragnoli, attuale sindaco si candiderà presumibilmente con una sua forza, senza passare dalle primarie della lista civica, che ad oggi ancora lo sostiene come sindaco. Sul versante del centrosinistra ancora non si hanno prese di posizioni, sul versante della lista civica ‘Pensare Comune’ si aspettano invece le primarie.

Lodovico Andreucci