Centro storico Abbadia, via ai lavori Cantiere aperto dopo tanti ritardi

di Massimo Cherubini

Il cantiere per la realizzazione di due lotti del progetto "messa in sicurezza idraulica del centro urbano di Abbadia San Salvatore" dovrebbero iniziare la prossima settimana. In zona Cesarini la società che ha ottenuto, a seguito di opposizione giudiziaria, l’intervento pare sia determinata ad avviare i lavori. Il condizionale è d’obbligo perché l’importante gara d’appalto (tre milioni e trecentomila euro) è stata caratterizzata, sotto l’aspetto burocratico, da importanti colpi di scena. Presto riassunti: la migliore offerta è presentata da una società. Il Comune gli assegna la gara, il secondo produce opposizione perché il vincitore è, successivamente all’espletamento del bando, incorso in una sanzione pecuniaria. Il Tar riconosce che il Comune ha operato correttamente. Il Consiglio di Stato è di parere opposto. Quindi gara assegnata al ricorrente, seconda migliore offerta. Passano i mesi, la gara viene assegnata di nuovo ma i lavori non iniziano. Ci sono i tempi da rispettare, e quando stanno per scadere (con il rischio di dover riavviare le procedure per affidarla a, terzo classificato nelle procedura di gara) i detentori dell’assegnazione si presentano. Anzi presentano i documenti per avviare il cantiere. Imponente, perché imponenti sono i lavori. Poco meno di un chilometro di rifacimento della rete fognaria che dai "Puffi" corre verso il "Muraglione confluendo nel collettore che porta le acque verso valle. Il tratto di fognature, tombato negli anni Ottanta, tornerà, ma solo in parte, a correre a cielo aperto in un canale profondo due metri e mezzo. Questo su indicazione degli esperti della Protezione Civile. Un ritorno, per certi aspetti, al passato. Ovviamente con una serie di protezioni per garantire la sicurezza pubblica. Per l’esecuzione dei lavori saranno necessarie modifiche importanti alla viabilità e alla circolazione per la presenza del cantiere che occuperà, in prima battuta, la zona interna al "Parco Tennis", poi la sede stradale di via Fosso Canali e, a seguire, l’area dietro l’istituto "Avogadro", via del Pino, Altone25 Aprile, e la zona di via Sabatini compresa tra alcune proprietà private e il campo di calcetto. a destinazione verde privato. Una volta realizzato l’intervento sarà garantita, dal punto di vista idraulico, la sicurezza del centro abitato nel senso che le opere saranno in grado di smaltire una quantità di acque calcolata su base di un possibile evento straordinario che, statisticamente, è stato registrato a distanza di decenni. Lavori in corso nel "cuore" verde di Abbadia San Salvatore e non solo. Presto apriranno anche altri importanti cantieri tutti finalizzati a completare il progetto di messa in sicurezza idraulica del paese.