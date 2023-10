Centro per ragazzi e famiglie fragili. Domani prevista l’inaugurazione

Un centro attrezzato per ragazzi e famiglie fragili. Domani sarà inaugurata a Poggibonsi un’opera di grande rilievo sociale per la città e il suo territorio. Si tratta della riconversione dell’edificio di piazza XVIII Luglio, in pieno centro, che ospiterà al piano terra (dove è possibile sfruttare anche l’esterno) un polo di aggregazione per minori e adolescenti della Valdelsa con la ricollocazione di servizi già esistenti e la creazione di nuovi; e al primo piano una comunità a dimensione familiare (che sarà attivata in un secondo momento). L’intervento di riconversione dell’ex asilo, un palazzo di 560 metri quadrati in tutto, è costato un milione e 300 mila euro ed è stato finanziato con i fondi europei del Progetto di Innovazione Urbana (PIU) Città + Città. "Abbiamo recuperato uno spazio in disuso per farne un polo di servizi per minori e adolescenti – spiega il sindaco David Bussagli – Uno spazio che mantiene la natura sociale che gli è sempre appartenuta e che ci consentirà di implementare in qualità e quantità la gamma dei servizi a tutela delle fragilità. Finalmente questo importante progetto diventa realtà. Le criticità che abbiamo riscontrato anche nell’affidamento degli arredi, con bel due gare andate deserte, sono state superate. Gli spazi sono sistemati e possiamo attivare i servizi, per il momento legati al centro di aggregazione". E ancora: "E’ il momento dell’apertura – aggiunge Bussagli- - e invitiamo tutti a partecipare anche per visitare l’edificio. C’è un percorso che viene da lontano e che prosegue anche grazie alle risorse europee. L’obiettivo è quello di migliorare sempre i servizi volti all’inclusione anche aumentando e riorganizzando gli spazi dedicati. Questo percorso vede l’apertura del nuovo polo di servizi in piazza XVIII luglio e vede già un ulteriore sviluppo con il social housing in via Aldo Moro, già finanziato con ABCura". L’appuntamento con il taglio del nastro è alle 11. Saranno presenti l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, sindaci e assessori dei comuni valdelsani, le direttrici della Società della Salute e della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, Biancamaria Rossi, e Nicoletta Baracchini. Sta per entrare in funzione, dunque, un’opera particolarmente significativa dal punto di vista sociale.