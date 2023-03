Centro Insieme, il 18 assemblea del bilancio

Il 18 marzo alle 16 al Centro Insieme Poggibonsi, in via Trento 77, avrà luogo l’assemblea per l’approvazione del bilancio. Nell’occasione il consiglio direttivo comunicherà che per un periodo non precisato il centro, sede di via Trento, sarà chiuso per manutenzione ed efficientamento energetico di tutto il Condominio Solidale. Il consiglio si è attivato per la ricerca di locali in cui continuare a svolgere le attività del centro e dell’Università dell’Età Libera. I soci sono invitati a partecipare data l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno.

Fabrizio Calabrese